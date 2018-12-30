В Петрозаводске пропала женщина, полиция объявила розыск

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В Петрозаводске 27 декабря женщина из микрорайона Соломенное ушла в неизвестном направлении и не вернулась.
Полицией Петрозаводска разыскивается, без вести пропавшая Любовь Николаевна Евстратенко 1981 года рождения. Как стало известно, 27 декабря она покинула микрорайон Соломенное и ушла в неизвестном направлении.
Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165 - 170 см, среднего телосложения, волосы волнистые до плеч крашеные в светлый тон.
Была одета: разноцветная куртка в мелкий квадрат, синие джинсы, свитер вязаный красного цвета с высоким воротником.
Всех, кто располагает любой информацией о разыскиваемой, просят сообщить по тел: 8-911-415-25-87, 8-911-402-49-26, 8(8142)73-91-54 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
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