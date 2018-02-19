В Петрозаводске прошел Фестиваль карельского чая

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Каждый, кто пришел в субботу на набережную Онежского озера, мог попробовать чаи, заваренные по авторским рецептам.
Конечно же, присутствовал и иван-чай, и наши местные целебные травки. И прямо здесь же можно было узнать оригинальные рецепты и способы заваривания полезного и любимого на Руси напитка. Впервые в рамках любимого зимнего праздника – Международного фестиваля "Гиперборея" - был проведен Фестиваль карельского чая.
Генеральным спонсором фестиваля Карельского чая стало акционерное общество "Прионежская сетевая компания". Предприятие уже второй год подряд становится партнером "Гипербореи".
Подробности – в нашем материале.
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Впервые в рамках любимого зимнего праздника – Международного фестиваля "Гиперборея" - был проведен Фестиваль карельского чая. Инициатором нового проекта стала администрация Петрозаводского городского округа, а генеральным спонсором – АО "Прионежская сетевая компания".
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