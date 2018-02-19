В Петрозаводске прошел Фестиваль карельского чая

Каждый, кто пришел в субботу на набережную Онежского озера, мог попробовать чаи, заваренные по авторским рецептам.

Конечно же, присутствовал и иван-чай, и наши местные целебные травки. И прямо здесь же можно было узнать оригинальные рецепты и способы заваривания полезного и любимого на Руси напитка. Впервые в рамках любимого зимнего праздника – Международного фестиваля "Гиперборея" - был проведен Фестиваль карельского чая.

Генеральным спонсором фестиваля Карельского чая стало акционерное общество "Прионежская сетевая компания". Предприятие уже второй год подряд становится партнером "Гипербореи".

Подробности – в нашем материале.