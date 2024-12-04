В Петрозаводске прошел мастер-класс по плетению древних карельских оберегов

В детском саду в Петрозаводске сплели традиционных карельских кукол.

В детском саду № 34 «Радуга» в Петрозаводске прошел мастер-класс по созданию традиционных карельских кукол-желанниц. Инициатором мероприятия стала главный врач детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис.

Как она рассказала, участницами мастер-класса стали мамы воспитанников детского сада и члены Совета женщин Петрозаводска. Под руководством заведующей детским садом Оксаны Шамшиной они научились создавать эти древние обереги из простых материалов, соблюдая все традиции.

Согласно поверьям, карельские желанницы, сплетенные женскими руками без использования металлических предметов и изображений лица, способны исполнять самые заветные желания. Каждая ленточка, повязанная на куколке, символизирует отдельную мечту.

«На мой взгляд, куколки получились очень красивые. А желания непременно сбудутся!» — поделилась Надежда Дрейзис.