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Новости. Общество
09:26, 24 Сентября 2019

В Петрозаводске прошел рейд по поиску бомжей

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Очередной рейд по выявлению лиц без определенного места жительства состоялся в столице Карелии.

В мероприятии приняли участие специалисты комплексного центра соцобслуживания и полиция.

Во время рейда были обследованы ул. Кемская, Судостроительная, Нойбранденбургская, Ключевая, Гвардейская, Антонова, Онежской Флотилии. Специалисты подразделения провели проверку микрорайона Ключевая в местах, где часто собираются бездомные.

В ходе рейда выявлено трое граждан без определенного места жительства, все они проинформированы о возможности обращения в кризисное отделение. В местах предположительного пребывания бездомных граждан также оставлены объявления о о социальных услугах отделения и возможности получить помощь психолога и юриста.

Такие мероприятия, по словам организаторов, проводятся регулярно, многие бездомные граждане именно в ходе таких рейдов узнали о потенциальной помощи и стали получателями социальных услуг отделения. Следующий рейд состоится в октябре текущего года.

Специалисты центра обслуживания просят горожан: "Если вы увидели на улице бездомного человека, сами оказались в трудной жизненной ситуации по причине бездомности или потеряли документы и не имеете родственников, звоните по телефону в Петрозаводске: 73-13-55 (с 9:00 до 17:00), или обращайтесь по адресу: ул. Кооперативная, 7а".

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Комментарии

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кир
2019-09-24 11:23:14
Где в ФЦП к столетию деньги для постройки дешёвых бараков для бомжей? Нет их, значит и бомжей нет, справедливые наши.
однозначно
2019-09-24 11:17:08
Заноза, весьма раздельный. Они даже знают расписание приезда мусоровоза и строго за 30 минут до евонного приезда успевают отсортировать из баков макулатуру, стекло и металл. И даже проводят производственные планерки. Так что это весьма организованная группа лиц.
zanoza
2019-09-24 11:40:25
однозначно, а не ты ли проводишь эти планёрки :)
однозначно
2019-09-24 10:01:01
В отличие от всякой либерастни, правозащитников, профессиональных бездельников, общественных деятелей, спортсменишек и актеришек, бомжи весьма полезны для общества, ибо занимаются раздельным сбором мусора на добровольной основе.
zanoza
2019-09-24 10:47:36
однозначно, рытьё в мусорных баках, это ещё не раздельный сбор мусора.
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