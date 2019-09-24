В Петрозаводске прошел рейд по поиску бомжей

Очередной рейд по выявлению лиц без определенного места жительства состоялся в столице Карелии.

В мероприятии приняли участие специалисты комплексного центра соцобслуживания и полиция.

Во время рейда были обследованы ул. Кемская, Судостроительная, Нойбранденбургская, Ключевая, Гвардейская, Антонова, Онежской Флотилии. Специалисты подразделения провели проверку микрорайона Ключевая в местах, где часто собираются бездомные.

В ходе рейда выявлено трое граждан без определенного места жительства, все они проинформированы о возможности обращения в кризисное отделение. В местах предположительного пребывания бездомных граждан также оставлены объявления о о социальных услугах отделения и возможности получить помощь психолога и юриста.

Такие мероприятия, по словам организаторов, проводятся регулярно, многие бездомные граждане именно в ходе таких рейдов узнали о потенциальной помощи и стали получателями социальных услуг отделения. Следующий рейд состоится в октябре текущего года.

Специалисты центра обслуживания просят горожан: "Если вы увидели на улице бездомного человека, сами оказались в трудной жизненной ситуации по причине бездомности или потеряли документы и не имеете родственников, звоните по телефону в Петрозаводске: 73-13-55 (с 9:00 до 17:00), или обращайтесь по адресу: ул. Кооперативная, 7а".