Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 2
Сегодня 11:05
Вице-премьер Карелии не заметил, как переболел коронавирусом 5
Сегодня 13:30
Центр народного творчества в Петрозаводске открывает бесплатные кружки для взрослых 6
06.10.2020 18:20
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой"
Новое
Сегодня 15:17
Стало известно, во сколько обошлось лечение Навального в Германии 6
06.10.2020 21:30

В Петрозаводске противники уплотнительной застройки Старой Кукковки выиграли суд

Новости. Общество
15:28, 07 Октября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Верховный суд Карелии 15 сентября постановил признать недействующими решения Петросовета, согласно которым два квартала петрозаводского района Старая Кукковка были переведены в зону многоэтажной застройки.

Фактически судом были признаны недействующими решения горсовета о внесении изменений в Генплан города, датированные летом 2008 года, а также утвержденные весной 2010 года правила землепользования и застройки. Эти документы давали "зеленый свет" застройщикам на возведение на территории Старой Кукковке высоток. Вместе с тем, решения депутатов отбирали у обитателей частного сектора право возводить там индивидуальные дома или даже реконструировать уже готовые постройки.

"Такое решение –  это маленькое чудо, и оно произошло. Ведь мы сколько угодно могли считать себя обиженными. И обострённое чувство попранной справедливости нас и повело в бой. Но то, что это нашло отклик в Верховном суде, и несправедливость была признана незаконной,- счастливый случай", – заявил житель района Евгений Спиров.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-10-07 16:12:30
Мне думается, что это не конец истории с хеппи эндом и радоваться несколько преждевременно. В ближайшем будущем жителей Кукковки ждут и огорчения, и разочарования от нашей "справедливой" действительности. :)
Театральный критик
2020-10-07 16:10:55
Пофиг, обжалуем в еспч
zanoza
2020-10-07 15:54:27
Молодцы! Поздравляю!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

Чтиво

Сегодня 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 2
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»