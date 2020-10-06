В Петрозаводске противники уплотнительной застройки Старой Кукковки выиграли суд

Верховный суд Карелии 15 сентября постановил признать недействующими решения Петросовета, согласно которым два квартала петрозаводского района Старая Кукковка были переведены в зону многоэтажной застройки.

Фактически судом были признаны недействующими решения горсовета о внесении изменений в Генплан города, датированные летом 2008 года, а также утвержденные весной 2010 года правила землепользования и застройки. Эти документы давали "зеленый свет" застройщикам на возведение на территории Старой Кукковке высоток. Вместе с тем, решения депутатов отбирали у обитателей частного сектора право возводить там индивидуальные дома или даже реконструировать уже готовые постройки.

"Такое решение – это маленькое чудо, и оно произошло. Ведь мы сколько угодно могли считать себя обиженными. И обострённое чувство попранной справедливости нас и повело в бой. Но то, что это нашло отклик в Верховном суде, и несправедливость была признана незаконной,- счастливый случай", – заявил житель района Евгений Спиров.

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