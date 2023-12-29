В Петрозаводске проверят отданный под расселение из «аварийки» дом, который называют опасным для жизни

Бывшие жители аварийных домов, въехавшие в новый дом на улице Беломорская в 2017 году, жалуются на плохие условия.

Проверку в доме на улице Беломорская в Петрозаводске организовал Следком Карелии после публикации в СМИ информации о некачественных помещениях, предоставленных переселенцам из «аварийки». Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

В 2027 году жителей аварийных домов переселили в дом № 28 по улице Беломорская в столице Карелии. Однако после этого вскрылись многочисленные недостатки квартир, угрожающие жизни и здоровью жильцов дома.

По данному факту была организована доследственная проверка, осмотр квартир и опрос жильцов. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.