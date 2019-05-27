В Петрозаводске проводится бесплатное комплексное медицинское обследование детей

В преддверии летнего сезона у родителей есть возможность бесплатно проверить состояние здоровья ребенка.

Пройти обследование и получить консультацию квалифицированного врача-педиатра и зубного врача можно в Центре здоровья для детей в Карелии.

Адрес Центра: Петрозаводск, ул. Кирова, 21. Вход со стороны улицы Кирова, сразу за торговым центром "Максим", напротив троллейбусной остановки.

Часы работы: с 10.00 до 17.00.

Запись по тел. 78-26-43,: 78-07-02, 8-964-318-91-85 (с 8.00 до 17.30, будни).