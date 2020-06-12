В Петрозаводске рабочие обновляют дорожную разметку

На петрозаводских магистралях продолжают обновлять разметку и устанавливать опоры для дорожных знаков, сообщают в мэрии столицы Карелии.

Сейчас подрядчик ООО "Дорлайн" ведет работы в районах Кукковка и Октябрьский, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Горизонтальная дорожная разметка появится на всех объектах, где меняют асфальтобетонное покрытие. Работы планируется завершить осенью. В рамках гарантийных обязательств, подрядная организация восстановит разметку, нанесенную в прошлом году.

Также в Петрозаводске дополнительно оборудуют пешеходные переходы. В рамках муниципального контракта компания "Онего-Дорзнак" приступила к монтажу опор для установки дублирующих знаков, утверждают в администрации города.

Ранее сообщалось, что на дорогах Петрозаводска нанесут разметку за 15 млн рублей.