В Петрозаводске работает весенний винтажный цех

Винтажный Цех открылся в преддверии праздника всех женщин на Земле!

"Дорогие винтажники! Стало доброй традицией проводить весенний Винтажный Цех в преддверии праздника всех женщин на Земле! Что может быть прекрасней весны и женщин? Ничего, товарищи! Поэтому 3 и 4 марта в Гранд-кафе "Виноград" состоится праздничный весенний винтажный цех! - пишут организаторы в группе. - самые лучшие и интересные подарки для любимых женщин найдете здесь".

Посетить меропритие можно сегодня, 4 марта, с 11.00 до 18.00 по адресу: ул. Чапаева, 41, Гранд-кафе "Виноград".