Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:38, 04 Марта 2018
фото: Автор фото Арина Степенная

В Петрозаводске работает весенний винтажный цех

По теме

Бориса Гребенщикова госпитализировали
04.03.18 14:44
В карельский поселок уже год не ходит автобус, а сотовой связи и интернета здесь не было никогда
04.03.18 13:44
НАПОМИНАЕМ: Движение транспорта по площади Кирова запретят с 5 марта
04.03.18 12:37
Все новости
Загрузка...

Винтажный Цех открылся в преддверии праздника всех женщин на Земле!

"Дорогие винтажники! Стало доброй традицией проводить весенний Винтажный Цех в преддверии праздника всех женщин на Земле! Что может быть прекрасней весны и женщин? Ничего, товарищи! Поэтому 3 и 4 марта в Гранд-кафе "Виноград" состоится праздничный весенний винтажный цех! - пишут организаторы в группе. - самые лучшие и интересные подарки для любимых женщин найдете здесь".

Посетить меропритие можно сегодня, 4 марта, с 11.00 до 18.00 по адресу: ул. Чапаева, 41, Гранд-кафе "Виноград".

По теме

Бориса Гребенщикова госпитализировали
04.03.18 14:44
В карельский поселок уже год не ходит автобус, а сотовой связи и интернета здесь не было никогда
04.03.18 13:44
НАПОМИНАЕМ: Движение транспорта по площади Кирова запретят с 5 марта
04.03.18 12:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-04 09:59:12
Круговорот барахла в природе.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2018, 19:40
ВИДЕО: Андрей Кончаловский сделал роскошный подарок своей супруге Юлии Высоцкой
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
01.03.2018, 17:40
Центральная газета Финляндии написала про суд об изъятии здания у "секты" в Карелии
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
28.02.2018, 21:30
Трусы известной певицы не понравились зрителям и подписчикам

Аналитика

01.03.2018 15:55
Обществоведение
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 4
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 4
26.02.2018 12:52
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2018 12:49
Без политики
Баба с пакетами 13
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке"
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым от 1.03
01.03.2018 16:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»