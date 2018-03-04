В Петрозаводске работает весенний винтажный цех

По теме
Загрузка...
Винтажный Цех открылся в преддверии праздника всех женщин на Земле!
"Дорогие винтажники! Стало доброй традицией проводить весенний Винтажный Цех в преддверии праздника всех женщин на Земле! Что может быть прекрасней весны и женщин? Ничего, товарищи! Поэтому 3 и 4 марта в Гранд-кафе "Виноград" состоится праздничный весенний винтажный цех! - пишут организаторы в группе. - самые лучшие и интересные подарки для любимых женщин найдете здесь".
Посетить меропритие можно сегодня, 4 марта, с 11.00 до 18.00 по адресу: ул. Чапаева, 41, Гранд-кафе "Виноград".
По теме
Выбор читателей
27.02.2018, 09:29
26.02.2018, 13:16
01.03.2018, 17:40
25.02.2018, 13:41
28.02.2018, 21:30
Аналитика
01.03.2018 15:55
Обществоведение
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
01.03.2018 13:06
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
Чтиво
01.03.2018 12:49
Без политики
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
01.03.2018 09:56
28.02.2018 16:19
28.02.2018 14:36
Медиа
01.03.2018 16:48
Комментарии