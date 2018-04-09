В Петрозаводске работник букмекерской конторы украл деньги клиента

Мошенник рассчитывал, что потерпевший живет не в Карелии.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратился 29-летний горожанин, который сообщил, что лишился 26 тысяч рублей.

Выяснилось, что недавно заявитель открыл личный счет в букмекерской конторе. С этого счета он делал ставки и туда же начислялся выигрыш. В конце марта мужчина решил снять деньги, но выяснилось, что они исчезли.

Вскоре полицейские установили подозреваемого. Им оказался 38-летний работник этой букмекерской конторы. Он признался в содеянном и рассказал, что в свою смену снял деньги с чужого счета. Фигурант полагал, что потерпевший не из Петрозаводска и не скоро обнаружит пропажу, однако в свих предположениях ошибался.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. К настоящему времени ущерб полностью возмещен.