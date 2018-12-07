В Петрозаводске работница бистро обчистила кассу

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В полицию Петрозаводска обратился владелец одного из бистро в микрорайоне Октябрьский с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.
Заявитель рассказал, что кто-то похитил 7 тысяч рублей из кассы.
Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемую, 34-летнюю горожанку. Как выяснил полицейский, женщина была принята на работу в заведение на испытательный срок.
По версии правоохранителей, в тот день она не доработала до конца смену, похитила всю выручку из кассы, после чего закрыла кафе и скрылась. Деньги гражданка потратила на личные нужды.
На женщину завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.
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