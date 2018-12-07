В Петрозаводске работница бистро обчистила кассу

В полицию Петрозаводска обратился владелец одного из бистро в микрорайоне Октябрьский с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что кто-то похитил 7 тысяч рублей из кассы.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемую, 34-летнюю горожанку. Как выяснил полицейский, женщина была принята на работу в заведение на испытательный срок.

По версии правоохранителей, в тот день она не доработала до конца смену, похитила всю выручку из кассы, после чего закрыла кафе и скрылась. Деньги гражданка потратила на личные нужды.

На женщину завели уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.