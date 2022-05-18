В Петрозаводске ранее судимый мужчина пропил деньги забывчивой пенсионерки

Жительница Петрозаводска забыла карточку в банкомате и лишилась 8 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о хищении сбережений со счёта обратилась 65-летняя горожанка. Женщина объяснила, что обнаружила на мобильном телефоне СМС-уведомления о списании денег. Никаких покупок петрозаводчанка не совершала, поэтому решила проверить, на месте ли банковская карта. Как оказалось, она утеряна. Причинённый ущерб составил 8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что банковской картой потерпевшей воспользовался 43-летний гражданин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Он признался, что обнаружил чужую карту в одном из отделений финансового учреждения. Кто-то оставил её в банкомате. Вместо того чтобы передать находку сотрудникам организации, сообщить о ней в правоохранительные органы или предпринять попытку самостоятельно отыскать законного владельца, мужчина забрал карту и отправился по магазинам. Хранившиеся на нём деньги он потратил на продукты питания и алкогольные напитки.

Затем, когда очередную оплату товаров произвести не удалось, петрозаводчанин выбросил его.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.