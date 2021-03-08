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В Петрозаводске разбилась пенсионерка, выпав из окна пятого этажа

Новости. Общество
10:34, 09 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Тушин
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Следком Карелии проводит доследственная проверка по факту падения женщины с пятого этажа.

По сообщению Следкома республики, 7 марта у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 64-летней женщины.

Установлено, что пенсионерка проживала в квартире, расположенной на 5 этаже. От полученных в результате падания травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее помощь спасателей и врачей потребовалась 25-летней петрозаводчанке, упавшей с четвертого этажа.

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