В Петрозаводске разбилась пенсионерка, выпав из окна пятого этажа

Следком Карелии проводит доследственная проверка по факту падения женщины с пятого этажа.

По сообщению Следкома республики, 7 марта у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 64-летней женщины.

Установлено, что пенсионерка проживала в квартире, расположенной на 5 этаже. От полученных в результате падания травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее помощь спасателей и врачей потребовалась 25-летней петрозаводчанке, упавшей с четвертого этажа.