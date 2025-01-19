В Петрозаводске разобрали главную новогоднюю ель

Столица Карелии попрощалась с новогодними праздниками.

Сегодня, 27 января, Петрозаводск попрощался с новогодникми праздниками — 2025. На площади Кирова в столице Карелии разобрали главную новогоднюю ель города.

Работы начались днем, а уже к 5 вечера от ели на Кирова осталось только основание.

Отследить этапы разборки ели можно было с камеры внешнего видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Впрочем на площади по-прежнему остался мобильный каток — напоминание о том что зима ещё не закончилась.