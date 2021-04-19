В Петрозаводске разваливается Галерея Героев Советского Союза (ФОТО)

На мемориале в столице Карелии осыпается облицовка и обваливаются ступени.

В Петрозаводске разваливается Галерея Героев Советского Союза, открытая в столице Карелии в 1977 году. На мемориале, посвященном 28 жителям республики, которые были удостоены высшей степени отличия СССР за свои подвиги во время советско-финляндской и Великой Отечественной войн, осыпается облицовка, обваливаются гранитные плиты и ступени.

Напомним, галерея была создана по проекту архитектора Эрнеста Воскресенского, скульптора Людвига Давидяна и художника Эдуарда Григоряна. Открытие мемориала, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, состоялось 29 октября 1977 года.