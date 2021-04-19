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В Петрозаводске разваливается Галерея Героев Советского Союза (ФОТО)

Новости. Общество
10:12, 20 Апреля 2021
фото: ©Столица на Онего
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На мемориале в столице Карелии осыпается облицовка и обваливаются ступени.

В Петрозаводске разваливается Галерея Героев Советского Союза, открытая в столице Карелии в 1977 году. На мемориале, посвященном 28 жителям республики, которые были удостоены высшей степени отличия СССР за свои подвиги во время советско-финляндской и Великой Отечественной войн, осыпается облицовка, обваливаются гранитные плиты и ступени.

 

Напомним, галерея была создана по проекту архитектора Эрнеста Воскресенского, скульптора Людвига Давидяна и художника Эдуарда Григоряна. Открытие мемориала, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, состоялось 29 октября 1977 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-04-20 12:07:21
Как насчет дела об оскорблении ветеранов?! Статья уже есть! Виновные тоже.
театральный критик
2021-04-20 12:14:34
Leopol'dишка, попей воды из бумажного стаканчика, может полегчает
Витя
2021-04-20 11:39:33
Сколько скоммуниздили?
btw
2021-04-20 10:48:23
Ее же ремонтировали в 2015 году
udo
2021-04-20 10:39:22
Почему церкви в массе своей уже две тысячи лет выполняют своё предназначение, а галереи передовиков и героев оказались совсем не жизненными? Вера есть вера. А показное внимание - это враньё.
ромео
2021-04-20 10:14:21
где Ульянов?
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