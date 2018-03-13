В Петрозаводске разыскивается мужчина, подозреваемый в кражах

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Полиция продолжает розыск Александра Б. 1970 года рождения, он подозревается в краже, сообщили в МВД Карелии.
В конце января в отношении Александра Б. было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.
Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Б., просят сообщать по телефонам: (8142) 739-154, (8142)739-170, 8-921-455-28-85 или 02 (с мобильного - 102).
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