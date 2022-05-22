В Петрозаводске разыскивается подозреваемый в преступлении, скрывшийся от дознавателей (ФОТО)

Полиция Петрозаводска просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в имущественном преступлении.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают подозреваемого в имущественном преступлении и скрывшегося от органов дознания Павла Валентиновича Ц., 1967 года рождения.
Всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8 953 534-25-72.
Конфиденциальность гарантируется.
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