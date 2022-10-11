В Петрозаводске разыскивают бродягу, подозреваемого в краже (ФОТО)

Полиция карельской столицы ищет мужчину, который бродяжничает в нескольких районах города.

Как сообщили в МВД Карелии, в Петрозаводске продолжается розыск Вадима Александровича Б., 1987 года рождения. Подозреваемый в краже мужчина скрылся от органов дознания.

Как сообщили в МВД, разыскиваемый может находится среди людей, ведущих асоциальный образ жизни. Последнее время бродяжничал в микрорайонах Перевалка, Пятый поселок, Рыбка, Сулажгора.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: 8-996-112-74-07.

Конфиденциальность гарантируется.