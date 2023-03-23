В Петрозаводске разыскивают мужчину, который ушел от наблюдения полицейских

Жителя Петрозаводска, скрывшегося от органов дознания, разыскивают полицейские, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции 1 в Петрозаводске устанавливают местонахождение скрывшегося от органов дознания Леонида К. 1982 года рождения.

Житель Петрозаводска подозревается в уклонении от административного надзора.

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по номерам телефонов: 89114152587, (88142) 739155 или 02 (с мобильного — 102).