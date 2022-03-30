В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Молодой человек подозревается в краже в сетевом магазине.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция Петрозаводска устанавливает личность молодого человека, запечатленного на видео. Он подозревается в совершении кражи в одном из сетевых магазинов города.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 434 11 08 и 8 921 016 92 87.

Конфиденциальность гарантируется.