В Петрозаводске разыскивают подозреваемого в краже (ВИДЕО)

Молодой человек подозревается в краже в сетевом магазине.
Как сообщили в МВД Карелии, полиция Петрозаводска устанавливает личность молодого человека, запечатленного на видео. Он подозревается в совершении кражи в одном из сетевых магазинов города.
Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 434 11 08 и 8 921 016 92 87.
Конфиденциальность гарантируется.
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