В Петрозаводске разыскивают подозреваемых в краже (ВИДЕО)

Полиция карельской столицы просит помочь в розыске двоих мужчин.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности мужчин, подозреваемых в совершении кражи.
Всех, кто обладает значимыми сведениями о разыскиваемых, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов: 8-911-434-11-08 или 8-921-016-92-87.
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