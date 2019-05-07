В Петрозаводске разыскивают пропавшего 25 апреля мужчину

Отделом полиции Петрозаводска разыскивается без вести пропавший Дмитрий Н. 1983 года рождения, сообщили в МВД Карелии.

Его местонахождение неизвестно с 25 апреля 2019 года.

Приметы: на вид 35 лет, рост около 160 см, среднего телосложения, волосы прямые темные короткие.

Был одет: куртка черного цвета с красными и серыми вставками на рукавах, джинсы серого цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8-911-415-25-87, 8(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).