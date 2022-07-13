В Петрозаводске разыскивают водителя, подозреваемого в двух преступлениях (ФОТО)

Мужчина подозревается в том, что сбил человека, а впоследствии уклонился от ответственности, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Артёма Владимировича А., 1990 года рождения. Мужчина подозревается в том, что, управляя автотранспортом, сбил человека, а впоследствии уклонился от ответственности.

Всех, кто знает о местонахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию, но номерам телефонов: 8-911-409-26-96, 8-911-415-25-87., а также 8 (814 2) 739-154.

Конфиденциальность гарантируется.