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В Петрозаводске разыскивают водителя, сбившего ночью пешехода

Новости. Происшествия
10:03, 06 Декабря 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает очевидцев ночного ДТП на улице Краснофлотской, где был сбит пешеход.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, минувшей ночью в 2:50 в районе д. 24 по улице Краснофлотской неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода.

Пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска (2 человека, 1 единица техники) в 03:06 привлекалось для ликвидации данного происшествия, рассказали в МЧС Карелии.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП.

"Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее сообщаслось, что автомобиль чуть не сбил двух пешеходов на "зебре" в Петрозаводске.

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