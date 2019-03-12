В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в кражах

Есть основания полагать, что женщина может снимать жилье на Древлянке или Перевалке, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность возможной подозреваемой в имущественных преступлениях, совершенных на территории микрорайона Древлянка и Перевалка.

"Есть основания полагать, что женщина может арендовать жилое помещение в указанных микрорайонах", - пишут в ведомстве.

Всех, кому что-либо известно, о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефону: 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируют.