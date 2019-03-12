В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в кражах

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Есть основания полагать, что женщина может снимать жилье на Древлянке или Перевалке, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Петрозаводска устанавливает личность возможной подозреваемой в имущественных преступлениях, совершенных на территории микрорайона Древлянка и Перевалка.
"Есть основания полагать, что женщина может арендовать жилое помещение в указанных микрорайонах", - пишут в ведомстве.
Всех, кому что-либо известно, о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефону: 8-981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируют.
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