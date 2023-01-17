В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в краже на Новый год (ВИДЕО)

Полицейские просят помочь в розыске женщины в белом, орудовавшей в красном холодильнике.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность гражданки, запечатлённой на видеозаписи 1 января 2023 года. Она может быть причастна к совершению имущественного преступления.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, полиция просит сообщить информацию по телефонам: 8-911-669-42-78 или 8-921-016-92-87.

Конфиденциальность гарантируется.