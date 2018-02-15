В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в преступлении

Полиция просит помочь всех, кто знает, где она находится.

Как сообщили в МВД Карелии, полиция Петрозаводска разыскивает скрывшуюся от следственных органов МВД Гагаринскую Екатерину Александровну, 1989 года рождения.

Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам: 8-8142-73-91-54, 89535473464 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.