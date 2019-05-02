В Петрозаводске разыскиваются подростки, раскурочившие у магазина автомобиль

На улице Онежской флотилии подростки разбили чужой автомобиль, теперь их разыскивают.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано сообщение с просьбой помочь найти подростков, которые 1 мая на улице Онежской флотилии, у магазина "Светофор", раскурочили автомобиль.



фото vk.com/dtpptz