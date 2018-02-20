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Новости. Экономика
14:38, 20 Февраля 2018

В Петрозаводске реализуют проект по лесопереработке более чем на полмиллиарда рублей

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Администрация Петрозаводска заключила соглашение о стратегическом партнерстве с ООО "Русский Лесной Альянс".

Соглашение предусматривает реализацию проекта "Организация деревообрабатывающего производства в Петрозаводске".

В 2017 году на заводе компании была запущена новая линия лесопиления. Новейшее производство позволило перейти на замкнутый цикл производства, а также создать 47 новых рабочих мест. В планах компании выход на объем переработки в 100 тысяч–120 тысяч кубометров хвойного пиловочника в год.  

"Мы со своей стороны берем на себя обязательства по содействию и поддержке предприятия, - сказала Ирина Мирошник. - Я очень рада отметить, что вам удается быть высоко конкурентными на достаточно непростом рыке. Надеюсь, что наше сотрудничество будет по-прежнему гармоничным и конструктивным".

"И задача администрации, и задача предприятий, которые работают на территории республики, – это, в первую очередь, повышение благосостояния наших граждан, кто здесь живет, трудится, воспитывает детей. Важно, что существует диалог между властью и бизнесом. Я думаю, что это позволит более эффективно решать возникающие проблемы", - сказал Сергей Савицкий.

Инвестиционный проект ООО "Русский Лесной Альянс" предполагает строительство и дальнейшую эксплуатацию деревообрабатывающего производства на территории Петрозаводского городского округа и развитие лесозаготовок на арендованных лесных участках. Приказом Минпромторга России проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Общий объем инвестиций по проекту определен в размере 562 млн. руб. Однако по состоянию на 1 января 2018 года фактический объем вложенных инвестиций уже превысил 610 млн рублей.

ООО "Русский Лесной Альянс" было образовано в 2004 году. Первоначально компания сосредоточилась на поставках балансов и пиловочника на целлюлозно-бумажные комбинаты и лесопильные заводы Карелии и Архангельской области. С течением времени компания постоянно расширяла сферы активности и выросла в современное деревообрабатывающее производство европейского уровня. В 2016 году компания стала лидером в регионе по производству биотоплива.

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Комментарии

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dgin
2018-02-20 15:52:34
Лишь бы лес сверх договорённости не ушел в никуда и деньги в бюджет поступили , не растащили бы . А так ,вроде и хорошая новость.
Беня
2018-02-20 15:31:36
Давеча читал про завод (хотя скорее цех) по потрошению рыбы, топерича про потрошение бревен. А вот про продукцию с высоким уровнем переработки (консервы или мебель) на глаза подозрительным образом ничего не попадается. Кто-то ее где-то делает, но не тут...
Горожанин
2018-02-20 16:54:02
Беня, правильно. Самый высокотехнологичный и "глубокий" способ переработки древесины - производство бумаги. В "других местах" на этом имеют до 20% прибыли.
А у нас имеющиеся ЦБК банкротятся, какие уж "новые производства"
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