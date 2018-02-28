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Новости. Общество
09:53, 28 Февраля 2018

В Петрозаводске рейсовые автобусы ездят не по маршрутам

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Жители карельской столицы жалуются в мэрию.

Очередной рейд по выявлению нарушителей среди водителей маршрутных автобусов провели специалисты управления городского хозяйства и транспорта.

Вместе с сотрудниками администрации в рейде приняли участие представители отдела ГИБДД УМВД по Петрозаводску и специалисты республиканского управления Ространснадзора.

- Контрольное рейдовое мероприятие проведено в связи жалобами, поступающими в администрацию от жителей города, на отклонение от утвержденного пути следования рейсовых автобусов некоторых маршрутов, - рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Андрей Бекелев.

За время проведения рейда зафиксировано два факта проезда автобусов по неустановленным для них маршрутам, что является нарушением положений российского Кодекса об административных правонарушениях.

- В отношении допустивших нарушения водителей составлены материалы, которые направлены на рассмотрение в Управление Ространснадзора для дальнейшего возбуждения административного производства и привлечения нарушителей к ответственности, - отметил Андрей Бекелев.

Специалисты мэрии напоминают, что рейды по выявлению нарушений в работе городского общественного транспорта проводятся регулярно.

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