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Новости. Общество
09:50, 31 Мая 2019
фото: © Виктор Будан, Александр Яковлев/Фотохроника ТАСС

В Петрозаводске решили установить стелу ВЛКСМ

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В Петрозаводске появятся стела в честь комсомольской организации и памятник сказителю Трофиму Рябинину, сообщили в администрации Петрозаводска.

Предложение о создании стелы в честь комсомольской организации Карелии, сделанное республиканским объединением ветеранов ВЛКСМ, поддержано на состоявшемся заседании комиссии по культурно-историческому наследию. Памятный знак из металла смонтируют около пешеходного перехода через улицу Ровио вблизи Комсомольского проспекта. Средства на памятник и его строительство собраны ветеранами комсомола.

Члены комиссии также рекомендовали поддержать идею об установке мемориальной плиты в честь организатора шахматного спорта в Карелии, видного военачальника Федора Машарова на доме №11 по проспекту Ленина, где жил известный шахматист. Увековечить память об основателе шахматного спорта в Петрозаводске и Карелии предложила республиканская Федерация шахмат.

Единогласно поддержана идея об установке в столице Карелии памятника одному из выдающихся сказителей русских былин Трофиму Рябинину – с таким предложением в комиссию обратились представители Инженерного центра пожарной робототехники. Одобрив инициативу о создании мемориала, члены комиссии рекомендовали продолжить работу по созданию его облика и выбору места для установки.

На заседании принято решение о включении состав комиссии директора Национального архива РК Александра Морозова, члена Союза писателей России Олега Мошникова и начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации города Никиты Стрельникова.

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Комментарии

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Сеня
2019-05-31 10:19:16
Хм. Ну на кой чёрт , сдалась эта стела городу и микрорайону Кукковка ? Что же вас там в мэрии кидает из крайности в крайность . То попы с губером лепят храмы , то какие то комсомольцы с Подсадник нашлись со стелой , то ветераны непонятные , с Вартановой и Анишиным . свою стелу протаскивают . Почему какие то группы населения , прикормившиеся в мэрии , диктуют горожанам всякую ерунду . Проводить надо опросы всех горожан , а не групп-лоббистов . Мало вам Екатеринбурга . Сколько можно жить лже-патриотизмом и прошлым , о настоящем и будущем подумайте , плохие чинушки . Хм .
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