В Петрозаводске рецидивист напал на прохожих с ножом после освобождения из колонии, где отсидел 28 лет

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего особо опасного рецидивиста, совершившего 2 разбойных нападения за одну ночь, сообщает ведомство.

"Расследованием установлено, что в июле 2018 года неоднократно судимый обвиняемый с интервалом в несколько минут напал на двух прохожих", - говорится в сообщении.

В первом случае он, угрожая ножом женщине, забрал все ее деньги – 70 рублей. Второму потерпевшему обвиняемый нанес удар ножом в грудь и похитил две бутылки водки.

Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако спустя час был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, недалеко от места совершения преступления.

Ранее обвиняемый за кражи, грабежи, разбои, а также за убийство был приговорен в общей сложности к 28 годам лишения свободы.

Новые преступления он совершил спустя 5 дней после освобождения из колонии.

В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.