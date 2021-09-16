В Петрозаводске рецидивист не смог пройти мимо открытой сауны

В столице Карелии у 18-летнего рабочего украли в сауне телефон.

В петрозаводскую полицию с заявлением о краже обратился 18-летний горожанин. Он рассказал, что его телефон похитили, когда он ремонтировал сауну. Молодой человек отлучился с объекта, а когда вернулся, то не нашел свой телефон на полке. Ущерб превысил 5 400 рублей.

Полицейские установили личность 26-летнего ранее судимого за кражи подозреваемого. Он пояснил, что проходил мимо и заметил распахнутую дверь. Зайдя внутрь ремонтируемого помещения, заметил мобильный телефон и похитил его. Свой трофей продал знакомому за 500 рублей.

Полицейские изъяли гаджет и вернули его владельцу.

Возбуждено уголовное дело возбуждено о краже.

Ранее рецидивист заглянул в кафе Петрозаводска и совершил преступление.