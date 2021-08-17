В Петрозаводске рецидивист не устоял перед дорогим парфюмом

За кражу флакона туалетной воды из хозяйственного магазина мужчине грозит два года колонии.

Уголовное дело возбуждено в отношении 23-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска. По версии полиции, молодой человек причастен к краже из магазина, сообщили в МВД Карелии.

Представитель хозяйственного магазина обратился в полицию и сообщил, что неизвестный похитил с витрины туалетную воду стоимостью более 7 тысяч рублей, и скрылся. Момент совершения преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Полицейские установили личность подозреваемого. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что сбыл похищенное, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, мужчина в Петрозаводске вынес из магазина женский парфюм на 23 тысячи рублей.