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Мужчина в Петрозаводске вынес из магазина женский парфюм на 23 тысячи рублей

Новости. Криминал
13:52, 10 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Ранее судимый 22-летний мужчина признался, зачем украл парфюмированную воду, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о том, что в одном из магазинов крупной торговой сети произошла кража.

Посетитель вынес из торгового зала и не оплатил два флакона женской парфюмированной воды общей стоимостью 23 тысячи рублей. Работники выяснили это, просматривая записи камеры видеонаблюдения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен ранее судимый 22-летний горожанин. Молодой человек признался, что парфюм продал по заниженной стоимости, а деньги потратил. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
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А чего вы покупаете краденое, халявщики? Всех судить.
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