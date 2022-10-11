В Петрозаводске родители стали чаще контролировать активность детей в соцсетях

Каждый пятый петрозаводчанин уверен, что детям не нужно общение в социальных сетях.

Сервис по поиску работы SuperJob в середине октября провел опрос среди представителей экономически активного населения города, в том числе, среди родителей, имеющих детей от 7 до 17 лет, относительно контроля за несовершеннолетними в соцсетях.

Среди петрозаводчан 20% оказались уверены, что несовершеннолетним не стоит заводить аккаунты в соцсетях, 25% посчитали, что это можно делать с 13%, еще 13% — что оптимальный возраст наступает с 16 лет. При этом за более поздний возраст регистрации в соцсетях женщины высказывались чаще, чем мужчины, и представители старшего поколения — чаще, чем молодежь.

Среди родителей младшеклассников наличие аккаунтов в соцсетях подтвердили лишь 18% опрошенных, причем чаще всего родные контролируют активность ребенка в сети. Чем старше становятся дети, тем менше контроля со стороны родителей наблюдается. У юношей и девушкек 16-17 лет родителей, не следящих за активностью детей в соцсетях, в полтора раза больше, чем тех. Кто не доверяет общению в сети.

Матери и отцы зарегистрированных в соцсетях младшеклассников 7—9 лет еще строже контролируют время, которое дети проводят за цифровым общением: «В интернете много негативной информации, действующей на психику ребенка».