В Петрозаводске росгвардейцы помогли спасти людей из огня

В столице Карелии сотрудники Росгвардии обнаружили пожар в доме и помогли эвакуировать людей.

В ночь на 3 сентября группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны в составе старшего сержанта полиции Дмитрия Ишукова и старшего сержанта полиции Андрея Кореника находилась на маршруте патрулирования. Сотрудники заметили, как из окна третьего этажа жилого дома на проспекте Александра Невского вырываются языки пламени. Об этом сообщает Росгвардия.

О возгорании было немедленно доложено, на место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь.

Росгвардейцы обнаружили горящую квартиру и помогли спасателям эвакуировать жильцов. Всего было эвакуировано 10 человек. Удалось спасти хозяйку квартиры и предотвратить трагедию, заявляют в Росгвардии.

Возгорание произошло по вине гражданки, которая в состоянии алкогольного опьянения заснула с непогашенной сигаретой. Увидев дым, она убежала на улицу, не разбудив соседку.

Ранее сообщалось, что В Олонце сотрудники Росгвардии и полиции задержали дебоширов в популярном баре.