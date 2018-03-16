В Петрозаводске Роспотребнадзор отсудил для потребителя деньги у нерадивой фирмы

ООО "Бережок" взялось отремонтировать сотовый телефон, но с задачей не справилось.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Карелия, в конце 2017 года ведомство подало исковое заявление по просьбе и в защиту прав и законных интересов одного из потребителей о взыскании денежных средств, неустойки, убытков, компенсации морального вреда.

В сентябре 2017 года между петрозаводчанином и ООО "Бережок" был заключен договор на выполнение работ по ремонту сотового телефона "Huawei Nexus" (замена дисплейного модуля). Фирмы обещала выполнить работы за 7 дней, однако по истечению указанного срока ремонта ремонт телефона произведен не был и неоднократно продлевался.

Заказным письмом с уведомлением по адресу места нахождения юридического лица потребитель попросил вернуть свое имущество, а также плату за не оказанную услугу по ремонту. Однако исполнителя по указанному адресу не оказалось.

Таким образом, исполнитель (ООО "Бережок") в назначенный срок ремонт телефона не произвел, денежные средства за работу, а также сотовый телефон не вернул, по месту принятия вещей и выполнения ремонтных работ осуществление деятельности прекратил и закрыл мастерскую, а также прекратил отвечать на телефонные звонки.

По иску Управления в защиту потребителя заочным Решением от 30 января 2018 года Петрозаводский городской суд решил взыскать с ООО "Бережок" в пользу гражданина двукратную стоимость утраченного (не возвращенного) товара; взыскать стоимость услуги по ремонту сотового телефона; взыскать неустойку и компенсацию морального вреда; на основании п.6 ст.13 Закона РФ "О защите прав потребителей" взыскать с исполнителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя.