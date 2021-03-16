Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Лесорубы в Карелии разорили медвежью берлогу (ВИДЕО) 2
Сегодня 07:05
В администрации Петрозаводска появилась вакантная должность – ищут специалиста 3
16.03.2021 14:10
Ведущий раскритиковал экспертов по коронавирусу и призвал признать ошибки 3
16.03.2021 19:10
В Петросовете ведется подготовка к конкурсу по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска 23
16.03.2021 16:56
Суд объяснил, чем грозит остановка строительства пристройки к БСМП Петрозаводска 7
16.03.2021 14:52
Еще одна машина разбита глыбой льда в центре Петрозаводска 25
16.03.2021 13:17
"Выковыривание изюма из булки" 1
16.03.2021 14:40

Лед обрушился с крыши дома на тротуар на одном из проспектов Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:22, 17 Марта 2021
фото: © кадр из видео
Загрузка...

По счастливой случайности пешеходы остались целы при сходе снега и льда с крыши дома на проспекте Невского.

В паблике " Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" появилась запись с видеорегистратора, где заметно, как с дома по адресу проспект Александра Невского, 17, с крыши прямо на тротуар падают большие глыбы льда и снега.

Несмотря на позднее время, видно, что по тротуару еще идут люди. По счастливой случайности никто не пострадал.

Напомним, 14 марта упавшая с крыши глыба льда возле дома № 10 по улице Куйбышева убила мужчину. Следственный комитет начал проверку по факту гибели человека.

А в минувший вторник повреждения от схода с крыши снега и льда получили два автомобиля в центре города, сначала на проспекте Ленина, а затем на улице Свердлова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-17 10:29:49
Браво Иррррришка!
наташка
2021-03-17 10:27:47
Заноза в шоке
ромео
2021-03-17 10:26:44
Слабунова выразила озабоченность?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными

Аналитика

16.03.2021 14:45
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Выковыривание изюма из булки" 1
16.03.2021 14:40
В первый класс по новым правилам
16.03.2021 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 8
15.03.2021 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»