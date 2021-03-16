Лед обрушился с крыши дома на тротуар на одном из проспектов Петрозаводска (ВИДЕО)

По счастливой случайности пешеходы остались целы при сходе снега и льда с крыши дома на проспекте Невского.

В паблике " Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск" появилась запись с видеорегистратора, где заметно, как с дома по адресу проспект Александра Невского, 17, с крыши прямо на тротуар падают большие глыбы льда и снега.

Несмотря на позднее время, видно, что по тротуару еще идут люди. По счастливой случайности никто не пострадал.

Напомним, 14 марта упавшая с крыши глыба льда возле дома № 10 по улице Куйбышева убила мужчину. Следственный комитет начал проверку по факту гибели человека.

А в минувший вторник повреждения от схода с крыши снега и льда получили два автомобиля в центре города, сначала на проспекте Ленина, а затем на улице Свердлова.