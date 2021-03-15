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Обледеневший снег упал с крыши и повредил машину в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:17, 16 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск"
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Очередное ЧП произошло в центре Петрозаводска, на этот раз пострадал автомобиль.

В минувший понедельник, 15 марта, около полуночи на проспекте Ленина, 4 с крыши сошел снег и прямо на автомобиль, сообщается в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"В результате вмятина на крыше, разбито заднее стекло! В доме рыбный магазин, во дворе зона выгрузки товара, случись это днем - беды не избежать было бы!" – отмечается в паблитке соцсети.

Напомним, ЧП на Ленина произошло на следующий день после трагедии на улице Куйбышева, когда сорвавшаяся с крыши глыба льда убила мужчину.

По факту гибели мужчины Следком возбудил уголовное дело.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-16 09:56:22
Обыска в мэрии еще не было ? А что так ?
Njkdez
2021-03-16 09:50:55
Мирошник премию квартальную получит? Или Артуру Олеговичу вновь крышу придется покорять, взбираться на верхотуру?
Бриг
2021-03-16 10:02:30
Njkdez, пусть лазает . если головой думать не приучен .
Бриг
2021-03-16 09:41:05
Мирошник опять не при делах . а Беккелев при дожности ???????
ромео
2021-03-16 09:38:40
Слабунова поможет избирателю в суде?
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