Обледеневший снег упал с крыши и повредил машину в центре Петрозаводска

Очередное ЧП произошло в центре Петрозаводска, на этот раз пострадал автомобиль.

В минувший понедельник, 15 марта, около полуночи на проспекте Ленина, 4 с крыши сошел снег и прямо на автомобиль, сообщается в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"В результате вмятина на крыше, разбито заднее стекло! В доме рыбный магазин, во дворе зона выгрузки товара, случись это днем - беды не избежать было бы!" – отмечается в паблитке соцсети.

Напомним, ЧП на Ленина произошло на следующий день после трагедии на улице Куйбышева, когда сорвавшаяся с крыши глыба льда убила мужчину.

По факту гибели мужчины Следком возбудил уголовное дело.