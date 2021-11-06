В Петрозаводске сегодня пройдут массовые проверки водителей

В субботу, 6 ноября водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки на трезвость, сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

За 9 месяцев 2021 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 570 водителей в состоянии опьянения, 49 из них сели за руль пьяными повторно, сообщили в Госавтоинспекции. В целях пресечения подобных правонарушений в Петрозаводске 6 ноября пройдет рейд "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.