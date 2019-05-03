В Петрозаводске сегодня устроят "охоту" на пьяных водителей

В ГИБДД Петрозаводска предупредили о "сплошных проверках" водителей на состояние опьянения в пятницу, 3 мая.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в пятницу, 3 мая автоинспекторы проведут рейды по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, позвоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

За 4 месяца 2019 года в Петрозаводске зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей, в которых 8 человек получили травмы. В целях предотвращения подобных аварий Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает проведение профилактических мероприятий группами нарядов ДПС "Контроль трезвости".

