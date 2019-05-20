В Петрозаводске сгорели 5 автомобилей

Пожар произошел 19 мая в гаражном боксе на улице Путейской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 7.27 на ул. Путейской, 5 произошел пожар в гаражном боксе.

Пожар тушили 12 спасателей.

Гаражи и 5 автомобилей в них сгорели.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара 1БИС.