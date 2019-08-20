В Петрозаводске шествие в честь начала учебного года изменит свой маршрут

Парад юных школьников и их родителей проследует к площади Кирова по Пушкинской улице, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В понедельник, 2 сентября, в День знаний, состоится традиционное шествие первоклассников. В этом году оно немного изменит свой маршрут.



Формирование колонны начнется на Советской площади в 11.00, откуда в 11.45 она торжественным парадом стартует в сторону площади Кирова по Пушкинской улице. В 2019 году организаторы ожидают более 4 тыс. участников.

В 12.00 на площади Кирова начнётся "Первоклассная академия". Праздник организует Городской дом культуры при поддержке Администрации Петрозаводска.

В импровизированном Академгородке будут работать веселые лаборатории, факультативы и выставки. Библиотеки познакомят участников с полезными книгами и проведут викторины. Посетители увидят опыты с водой и электричеством, поиграют в шашки и шахматы, смогут примерить форму пожарного или бронежилет, а также узнают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.



Помимо этого, гостей праздника ждут мастер-классы по различным творческим направлениям и техникам, спортивные уроки, презентационные программы от детских школ развития, запись в студии, кружки и масса другой полезной информации. На сцене состоится большая интерактивная программа с аниматорами, танцами и флешмобами от "Радио ENERGY".