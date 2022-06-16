В Петрозаводске школьников Ленобласти отправят в «Книжный путь»

Столица Карелии станет финальной точкой акции «Книжный путь-2022», которую проведет Ленинградская областная детская библиотека.

С 21 по 24 июня Ленинградская областная детская библиотека проведет XI «Книжный путь-2022». Конечной точкой путешествия станет Петрозаводск. В этом году мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра Великого, сообщили в мэрии города.

Подростки 12-16 лет четыре дня будут двигаться из Санкт-Петербурга по маршруту Шлиссельбург – Новая Ладога – Лодейное Поле — Олонец – Петрозаводск.

- Петровские города и их окрестности станут пространством открытий для лидеров чтения детских библиотек Выборга, Тихвина, Кировска, Шлиссельбурга, Лодейного Поля, Вырицы, Тосно, Приозерска, – отмечают организаторы. – Культурная практика изучения, исследования, осознания исторических, духовных традиций Отечества объединит подростков в интеллектуальном и эмоциональном творчестве на тему «Эпоха Петра Первого: мои открытия. Путешествие во времени и культуре».

Члены команды «Книжного пути», среди которых – подростки, библиотекари, писатели, художники, исследователи, проведут мастер-классы, творческие лаборатории, встречи, открытые студии и конкурсы в «Читающих шатрах». В Петрозаводске программа запланирована на 24 июня. Она пройдет с 10 до 12 часов на площадке между Национальной библиотекой и Национальным архивом республики.