В Петрозаводске штрафуют уличных торговцев рыбой

Представители надзорных органов Карелии проводят рейды в местах несанкционированной уличной торговли и привлекают к административной ответственности граждан, торгующих продукцией, не прошедшей лабораторный контроль качества.

"Выявлены четыре факта реализации гражданами рыбы и рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов установленного образца и соответственно без ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, что является грубым нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации", – говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Карелии.

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