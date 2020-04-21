В Петрозаводске "силовик" вынудил таксиста положить ему на телефон 30 тысяч рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 52-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, потерпевший работает в такси. Один из клиентов связался с ним напрямую и представился сотрудником силового ведомства. Он сказал, что ему срочно нужно в аэропорт, однако перед этим попросил водителя выполнить две просьбы: заехать в магазин за покупками, а также пополнить счет его мобильного телефона на 30 тысяч рублей.



Как только операция перевода была выполнена, связь с собеседником прервалась.

Номер телефона, с которого звонили таксисту, зарегистрирован в Краснодарском крае.



Проводятся оперативные мероприятия.

Напомним, похожий случай произошел в Петрозаводске в конце марта.