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В Петрозаводске слепым и слабовидящим детям, а также особенным малышам покажут спектакль

Новости. Культура
13:48, 21 Сентября 2021
фото: © Санкт-Петербургского театр «ТриЧетыре»

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Артисты театра «ТриЧетыре» из Санкт-Петербурга покажут в Петрозаводске спектакль «Клубочек шерсти» для слабовидящих и слепых детей, детей с задержкой психического развития.

Два спектакля с тифлокомментариями «Клубочек шерсти» по одноименному произведению О. Дриз пройдут в специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернат № 23 в Сулажгоре по адресу: Ветеринарный переулок, 17.

Спектакли пройдут 22 и 23 сентября в 12.30 и 14.30.

Реализация проекта «Ощути невидимое. Сказки для всех» осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.
Мероприятие состоит из вступительной части: детям выдают рельефно-графические программки, спектакля «Клубочек шерсти» и мастер-класса по изготовлению кукол.

Спектакль поставлен при участии и с учетом рекомендаций тифлопедагогов Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Возраст зрителей: от 4 до 12 лет. Количество зрителей с особенностями по зрению и задержкой психического развития (ЗПР) на каждом спектакле от 20 до 35 детей.

Также специальной библиотеке для слепых будет подарена тактильная книга по одноименному произведению. Презентацию проведут специалисты из Санкт-Петербурга.
Показы спектакля «Клубочек шерсти» запланированы в 6 городах России: Петрозаводск, Красноярск, Екатеринбург, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Пермь.

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Комментарии

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петюня
2021-09-21 14:27:18
Одобряю. Это не кривляние леповецкого с оконной рамой на шее
Гость
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