В Петрозаводске «Служба заказчика» нашла более сотни нарушений при уборке дворов

Учреждение «Служба заказчика» выявило более сотни нарушений по несвоевременной уборке и посыпке дворов в Петрозаводске.

За неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 259 многоквартирных домов. По итогам обследования специалисты выявили 123 нарушения. Более сотни из них касаются уборки снега и посыпки пешеходной инфраструктуры. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Управляющим организациям указано на необходимость усилить борьбу с наледью на тротуарах, а также ледяными образованиями на козырьках и крышах. Остальные нарушения касаются содержания систем водо- и электроснабжения, канализации, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих организаций направлены уведомления о необходимости оперативного устранения нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия, пообещали в мэрии.