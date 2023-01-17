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В Петрозаводске служебная собака помогла найти похитителя коньяка

Новости. Криминал
14:09, 31 Января 2023
фото: © Росгвардия РФ

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Бельгийская овчарка помогла раскрыть грабеж, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию 28 января от работников одного из сетевых магазинов, располагающегося на Голиковке, поступило сообщение об открытом хищении алкоголя. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что вечером в торговый зал зашел мужчина, взял со стеллажа две бутылки крепкого алкоголя и, несмотря на попытки продавцов остановить его, покинул магазин, не оплатив товар. Ущерб составил без малого 600 рублей. 

На место преступления был направлен инспектор-кинолог. Бельгийская овчарка безошибочно указала направление, в котором скрылся возможный злоумышленник, и привела полицейских в расположенный неподалеку двор жилого дома.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого – им оказался 31-летний житель Петрозаводска. Мужчина, ранее не судимый, признал вину и добровольно выдал одну бутылку коньяка. Вторую бутылку, по его словам, он уже выпил.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, мужчина присмотрел в магазине Петрозаводска покупательницу с деньгами и ограбил ее.

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